Laury Thilleman absente de Miss France 2021 : la raison personnelle dévoilée

Le 19 décembre 2020, Clémence Botino devra céder sa place à une nouvelle Miss. Ce soir-là se tiendra l'élection de Miss France 2021, au Puy du Fou. Un événement très attendu, d'autant plus que la cérémonie fête ses cent ans d'existence cette année. Si plusieurs anciennes reines de beauté seront présentes dans le public ou le jury, Laury Thilleman ne sera malheureusement pas des leurs.

Miss France 2011 n'aura en effet pas le plaisir d'assister au sacre de la prochaine Miss France. A l'origine, la cérémonie devait se dérouler le 12 décembre 2020. Mais à cause de la crise sanitaire, l'organisation a préféré décaler l'élection d'une semaine. Une date qui n'arrangeait pas l'épouse de Juan Arbelaez.

Alors que le centenaire de Miss France se tiendra dans les prochaines semaines en présence de plusieurs Miss emblématiques, Laury Thilleman manquera à l'appel. "J'aurais adoré y être, j'avais même prévu d'y aller mais la date a malheureusement changé en raison de la crise sanitaire à laquelle la production a dû s'adapter. J'ai d'ailleurs participé à pas mal de choses pour ce centenaire qui vont faire partie des surprises du prime. Mais je ne pourrai être au Puy du Fou car je serai certainement en Colombie car, avec cette situation, cela fait très longtemps que Juan n'a pas vu sa famille. J'ai fait un choix familial plus que professionnel mais j'aurais adoré rendre hommage en présentiel", a confié la jeune femme de 29 ans à nos confrères de Télé Loisirs.

Marine Lorphelin (Miss France 2013) sera également absente pour des raisons personnelles comme elle l'a confié dans Les Enfants de la télé, dimanche 22 novembre. En revanche, le public aura le plaisir de retrouver d'autres reines de beauté emblématiques, notamment du côté du jury. Cette année, il sera 100% féminin et composé d'anciennes Miss. Iris Mittenaere (Miss France 2016) présidera le jury composé de Linda Hardy (1992), Elodie Gossuin (2001), Sonia Rolland (2000), Vaimalama Chaves (2019), Muguette Fabris (1963), Patricia Barzyk (1980), Nathalie Marquay (1987), Mareva Georges (1991) et Flora Coquerel (2014). La cérémonie sera une fois de plus présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. Et elle promet d'être spectaculaire.