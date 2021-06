Capucine Anav métamorphosée en Cruella face à Bilal Hassani très looké !

Invitée à l'avant-première du film Cruella - avec Emma Stone dans le rôle principal - au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 11 juin 2021, Capucine Anav a surpris tous les invités avec un impressionnant déguisement de la célèbre méchante de chez Disney.

Parée d'un manteau en fourrure léopard XXL, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est glissée dans la peau de Cruella d'Enfer en arborant sa même coiffure noire et blanche mythique ainsi que ses accessoires. Maquillée avec un fard vert extrêmement étiré sur le front et une bouche rouge, la jolie brune de 30 ans avait tout de la maléfique Cruella. Mais si Capucine, récemment blessée et qui a été vue à Roland-Garros, a brillé avec son déguisement que n'aurait pas renié Heidi Klum sur le tapis rouge, il a été nettement plus difficile pour elle de se débarrasser de sa coloration. Sur Instagram, l'ancienne candidate de Secret Story a d'ailleurs partagé les nombreux noeuds qu'avait provoqué sa coiffure de red carpet. "Je n'ose même pas enlever mon chignon tellement mes cheveux sont dans un état. Mon dieu. C'est l'après Cruella ça", indique-t-elle avec humour sur Instagram.

Lors de cet événement, de nombreuses autres personnalités étaient présentes comme Teddy Riner, Vitaa, Bilal Hassani apparu comme à son habitude très looké tout de noir vêtu, Lorie, Maxime Dereymez, Reem Kherici, la Miss France Amandine Petit, Daphné Bürki ou encore le séduisant acteur Guillaume Labbé (Plan Coeur) qui avait peint sa bouche en rouge ! Tous fans du personnage de Cruella, mythique dans le dessin animé Les 101 Dalmatiens (1996), ils ont pu découvrir le film désormais réalisé par Craig Gillespie avec Emma Stone et Emma Thompson qui sortira prochainement dans les salles.

À savoir : ce film Disney se termine avec un message prônant l'adoption de chiots, suggéré par l'association PETA. "Chaque chien mérite un foyer aimant", peut-on lire sur les dernières images du film.