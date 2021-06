Vianney partage sa "honte" à Roland Garros, Capucine Anav prend la pose avec décontraction

Roland Garros 2021, c'est parti ! Depuis quelques jours, le tournoi parisien de terre battue a retrouvé ses amateurs de balle jaune avec des jauges réduites et dans le respect des contraintes sanitaires. Dans les gradins on peut voir chaque jour des people ravis de venir encourager les joueurs. Mercredi 2 juin 2021, quelques VIP ont été repérés.

Il fallait ainsi compter sur la présence de Capucine Anav. La jeune femme, que l'on retrouve régulièrement à Roland Garros, a pris la pose avec décontraction en robe d'inspiration estivale et sans masque de protection contre le coronavirus sur le visage. Nul doute qu'une fois installée en tribunes, l'ex-star de télé réalité l'a remis, sans doute marquée par les multiples rappels à l'ordre dont elle avait écopé lors de la précédente édition du tournoi...

Sur Instagram, la chérie de Victor a partagé sa joie d'être une fois encore invitée. "Journée ensoleillée à @rolandgarros ! Après 1 an et plusieurs mois confinés, quel bonheur de reprendre notre train de vie petit à petit, de retrouver ceux qu'on aime, de sortir, de boire des verres, d'échanger les uns les autres, de partager ... cette vie sociale qui nous paraissait si lointaine est de retour. Beaucoup d'émotions de retrouver le contact humain, primordial pour un bon esprit...", a-t-elle écrit.

Au cours de la journée, on a aussi pu voir le chanteur Vianney. Ce dernier était venu regarder le match de 1er tour en doubles hommes des Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert contre les Anglais Cameron Norrie et Jonny O'Mara. Un match remporté par le duo tricolore à sa plus grande joie. Mais l'interprète du tube Beau-papa a eu plus de succès que les deux joueurs ! En story Instagram, il a partagé une vidéo de lui s'offrant un petit bain de foule. "J'ai honte je me prends trop pour un tennisman à signer des balles", a-t-il plaisanté en légende de sa vidéo. Il a toutefois fait la joie des petits et des grands, ravis de tomber sur lui.