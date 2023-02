Le chanteur marocain Saad Lamjarred condamné à six ans de prison pour viol aggravé et incarcéré

Saad Lamjarred, célèbre chanteur marocain, a été condamné ce vendredi 24 février à six ans de prison par la cour d'assises de Paris. Il est reconnu coupable d'avoir violé et frappé une jeune femme dans une chambre d'hôtel dans la capitale en octobre 2016. "Après sept heures de délibéré, la cour s'est dite 'convaincue' du viol, 'décrit de manière constante et précise' par la partie civile Laura P. depuis sa plainte. Un mandat de dépôt a été décerné, Saad Lamjarred va donc être détenu immédiatement", a rapporté l'AFP.

Mardi dernier, la jeune femme en question avait raconté dans les moindres détails le déroulement des faits. Elle avait 20 ans et rendait visite à des amis à Paris avant qu'un soir, dans une boîte de nuit huppée, la bande ne s'aperçoive que plusieurs personnes viennent se prendre en photo avec un homme à la table voisine. Il s'agissait bien entendu de Saad Lamjarred, pop-star ultra connue dans le monde arabe.

J'ai repris un coup de poing

Elle s'était alors mise à discuter avec le chanteur dont elle n'avait jamais entendu parler. "Avec des amis on avait prévu un voyage au Maroc. Il m'a dit qu'il pourrait me faire visiter. J'ai trouvé ça super gentil, je lui ai dit que je lui montrerai des lieux à Paris", avait-elle notamment raconté, avant d'expliquer qu'elle s'est rapidement retrouvée dans l'hôtel du chanteur.

Et c'est à partir de ce moment-là que la soirée a basculé. "On a dansé, écouté de la musique, parlé de tout et de rien... Puis on s'est embrassés. Et là tout à coup, il a poussé ma tête qui a cogné par terre", s'était-elle souvenue avec effroi. Il lui avait ordonné de retirer son t-shirt, ce qu'elle avait fait en étant "terrorisée". Un premier coup de poing, puis deux pénétrations digitales, vaginale et anale, et une brève pénétration pénienne... La jeune femme a vécu un véritable cauchemar, avant de finalement parvenir à le repousser et quitter la chambre : "Je l'ai mordu dans le bas du dos, j'ai repris un coup de poing". Un témoignage glaçant.