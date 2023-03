Le chic à la française vous attend avec cette marinière à prix réduit

Achetez cette marinière Lesconil d'Armor Lux sur Amazon à 44,62 €

Si Chanel est la pionnière de la marinière, ce n'est pas la seule créatrice à en avoir fait un de ses codes signatures. Impossible en effet de ne pas évoquer Jean-Paul Gaultier, qui a revu et corrigé cette pièce tout au long de sa carrière, la rendant indissociable de sa maison éponyme. À votre tour de vous emparer de ce morceau de l'histoire de la mode avec cette marinière Lesconil d'Armor Lux. Son charme classique reprend les traditionnelles fines rayures horizontales sur fond blanc. Exit en revanche le bleu marine, elle se fait ainsi noire pour une touche d'originalité nouvelle. Avec ses manches longues, elle est idéale pour la mi-saison qui va pointer le bout de son nez sous peu. Son col rond et sa coupe ajustée sont un réel gage de chic. Imaginée en coton, elle sera des plus agréables à porter. Ajoutez à cette pièce un béret, un jean droit et des bottines et vous incarnerez la Parisienne rêvée !