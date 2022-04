Le prince Charles baise la main de la reine Letizia d'Espagne, loin de Camilla Parker-Bowles

Les têtes couronnées de tous les pays, ou presque, ont défilé au Royaume Uni le mardi 5 avril 2022. Le prince Charles, prince de Galles et époux de Camilla Parker-Bowles, a effectivement retrouvé la reine Letizia d'Espagne pour un évènement culturel réunissant leurs deux royaumes : l'inauguration de la galerie d'art The Spanish Art Gallery à Bishop Auckland, ville située dans le comté de Durham, dans l'extrême nord de l'Angleterre.

Ces retrouvailles ont été illuminées par la visite de la galerie, la visite du château d'Auckland et ont débuté par un très chic, très british baise-main que le prince Charles s'est empressé de faire à la reine Letizia d'Espagne. The Spanish Art Gallery est le premier et unique musée britannique dédié à l'art espagnol. Il contient des oeuvres rassemblées par Jonathan Ruffer, un millionnaire londonien philanthrope qui adore les peintures du Siècle d'or. Cette inauguration fait partie d'un plus large projet qui tente de redorer le blason de la ville de Bishop Auckland, en déclin depuis la fermeture de ses mines de charbon survenue à la fin du XXe siècle.

Pas d'inauguration pour Jonathan Ruffer

"Il pensait que c'était vraiment dommage et triste pour la ville, explique Jane Ruffer, son épouse. Il s'est donc dit que nous devions acheter les tableaux conservés dans le château mais finalement, nous avons eu les tableaux, le château et ses terres. La question était de savoir qu'en faire. Car si dans le passé la ville avait servi le château, l'évêque, nous voulions rendre la pareille." Il aura fallu dix années et 200 millions de livres - l'équivalent de 240 millions d'euros - pour faire grandir la collection de la Spanish Gallery, qui contient aujourd'hui 120 oeuvres de grands maîtres tels que Velázquez ou Le Greco. Jonathan Ruffer, 70 ans, n'a hélas pas pu assister à l'inauguration de ce long et onéreux projet... étant atteint de la Covid-19.