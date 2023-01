Le prince George coiffé avec un accessoire de sa maman, Kate Middelton : un look qui fait jaser !

Ils ont été photographiés tous ensemble sur le parking du parc d'attractions en question. On peut également apercevoir sur le cliché sa soeur la Princesse Charlotte et leur gouvernante qui répond au nom de Maria Borrallo. Un choix vestimentaire qui fait parler donc, tant le Prince George nous a habitué à marcher dans les pas de son père en terme de style, avec des cravates, costumes ou chemises souvent similaires à son paternel.

Le Prince George, tout comme sa soeur la Princesse Charlotte et son frère le Prince Louis, ont multiplié les apparitions publiques en 2022. Que ce soit pour les funérailles de la reine Élisabeth, bien entendu, mais aussi lors des cérémonies officielles de fin d'année. Et comme le Prince George est l'aîné de la fratrie et les années passant, nul doute qu'il devrait occuper encore plus de place sur le devant de la scène médiatique au cours des prochains mois.