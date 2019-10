Le prince Harry agacé par une journaliste, il la recadre sèchement

Ce bref échange aurait pu passer inaperçu s'il s'était produit un autre jour que celui-là. Mardi soir, le duc de Sussex a en effet publié un communiqué sur son site officiel. Une déclaration dans laquelle il dénonce le véritable "harcèlement" dont font preuve certains tabloïds vis-à-vis de sa femme Meghan Markle, comme avec sa propre mère Diana avant elle : "Ma plus grande peur est que l'histoire se répète. J'ai vu ce qu'il se passe lorsqu'une personne que j'aime est banalisée au point de ne plus être traitée ou vue comme une personne réelle. J'ai perdu ma mère et, maintenant, je vois mon épouse devenir la victime de ces mêmes forces puissantes."

Le couple a annoncé avoir entamé des poursuites judiciaires contre le Mail on Sunday qui a publié en février 2019 une lettre de Meghan Markle à son père Thomas Markle, avec qui elle est en froid. Le communiqué précise que la duchesse de Sussex est légalement représentée par le cabinet anglais Schillings et que cette action est financée à titre privé. Les éventuels dédommagements financiers seront reversés à une association luttant contre le harcèlement.