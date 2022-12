Le prince Harry, coureur de filles et fumeur de cannabis... Il réagit enfin à ces scandales

Il n'y a pas photo. Le prince Harry a bien changé depuis les années lycée et la folle période qu'il a traversée. Du temps où il n'était qu'un jeune adulte en pleine étude, le petit frère du prince William adorait sortir et faire la fête comme tous les jeunes de son âge. Mais tête couronnée oblige, les escapades nocturnes du prince Harry n'ont pas échappé aux médias.

Sorties en boîtes de nuit, cigarettes, alcool, substances illicites, conquêtes... Les moindres faits et gestes du petit prince de l'époque n'avaient de cesse d'alimenter les quotidiens et les médias britanniques qui allaient jusqu'à occuper l'entrée de l'Eton College où lui et William étaient scolarités pour obtenir la moindre information le concernant. Ce ballet incessant de poursuites, de flashs et de photographes a fini par avoir raison de la patience du prince. S'il n'avait jamais réagi officiellement à toutes ces frasques pointées du doigt, c'est dans son documentaire que le duc de Sussex est finalement sorti du silence.

"Tout n'était pas faux mais la vérité était déformée et exagérée, raconte Harry. 'Il est déchaîné, il se drogue, il boit de l'alcool, il va danser toutes les nuits, il a une petite amie ici, une autre là'... Ça ne s'arrêtait pas. Vu notre rang dans la famille royale, on est obligé d'accepter que les médias s'intéressent à nous mais ça dépasse totalement les bornes quand les paparazzi vous pourchassent en voiture partout où vous allez en grillant même les feux rouges. Ils finissaient même par nous poursuivre à pied. Ça m'est arrivé des dizaines de fois quand j'étais ado."

Eviter à tout prix que le schéma se répète

Ces excès étaient un moyen pour Harry d'oublier son chagrin après la mort de sa mère : "Tout était tellement intense. J'étais un très jeune homme qui essayait de surmonter la mort prématurée de sa mère et je n'avais personne pour me soutenir, m'aider ou me guider. Tout ça me semblait très injuste." Au fil des années, le prince Harry a donc continué d'entretenir une certaine animosité envers les médias et tout ce qui l'empêchait de vivre sa vie normalement, lui qui en avait tant souffert.

En rencontrant Meghan et en devenant papa d'Archie, Harry a fait de ce combat une ligne de conduite et une priorité. Son seul but était de protéger sa famille, comme il le dit si bien face aux caméras. Alors après tout ce que Meghan Markle a sacrifié pour lui, le duc de Sussex s'est donc donné pour mission de faire de même. C'est ainsi que l'idée d'un éloignement avec la monarchie a fait son chemin. La triste suite, tout le monde la connaît désormais.