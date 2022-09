Léa Djadja dévoile enfin le visage de ses deux enfants : "J'ai voulu montrer un peu de mon intimité" (EXCLU)

Evoquer son quotidien de maman, déclarer sa flamme à ses enfants en public... aucun problème ! En revanche, n'allez pas demander à Léa Djadja de dévoiler le visage d'Isaac, 10 ans, ou de Sinaa, qui vient de fêter ses 2 ans. Mère protectrice, l'épouse de Black M n'expose jamais, ô grand jamais, leurs bouilles sur les réseaux sociaux. Une seule exception à cette règle : quelques photographies, sorties de son smartphone et imprimées dans son nouveau livre, Apprendre à s'aimer en 365 jours, paru le 30 août dernier chez Marabout.

C'est vrai que j'ai vraiment voulu montrer un petit peu plus de mon intimité

Si elle évite généralement de trop en montrer, c'est pour faire en sorte qu'Isaac et Sinaa puissent profiter d'une enfance standard. "C'est vrai que je mets un grand holà à protéger leur image, parce qu'ils ont école, parce que j'aimerais qu'ils aient une vie sociale qui soit normale, et qu'ils ne soient pas toujours confrontés à la notoriété de leur père, ou à la mienne récemment, explique Léa Djadja à Purepeople. Mais c'est vrai que j'ai vraiment voulu montrer un petit peu plus de mon intimité dans ce livre, donc on peut légèrement voir le visage de mes enfants, un peu plus que sur les réseaux." Voilà donc une occasion en or d'en savoir davantage sur la famille qu'elle a fondée avec Black M.