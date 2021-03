Leïla Bekhti, maman concernée : elle habille ses enfants avec des vêtements "déjà portés"

Elle pourrait bien sauver, à la fois, la planète et le cinéma à la française. Leïla Bekhti, qui ravit les spectateurs à la moindre apparition - même quand elle est foldingue dans la série La Flamme - a une sacrée conscience écologique ! Grâce à sa grande copine Marion Cotillard, qui se bat notamment pour sauver la Convention Citoyenne pour le Climat ? Oui et non. "Mes enfants ne sont habillés qu'avec des vêtements déjà portés, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Marie Claire. Bon, ils ont 682 tatas, ça aide. Et je refuse qu'ils croulent sous les jouets. Accumuler serait une absurdité écologique et pourrait faire d'eux des individus blasés."

Personne n'est roi, ni reine, à la maison

Leïla Bekhti et Tahar Rahim sont sur la même longueur d'onde. Côté coeur, comme côté éducation. D'autant qu'ils ont accueilli une petite fille dans leur vie et qu'ils comptent bien lui inculquer les mêmes valeurs qu'à Souleiman, son grand frère. "Mon fils de 3 ans et demi doit ranger lui-même sa chambre, précise l'actrice. Et débarrasser son assiette. Ce ne sera jamais à sa mère, et encore moins à sa soeur, de le faire. C'est tout con mais tout part de là, je crois. Bon, attention, mon fils n'est pas Cendrillon non plus ! Mais personne n'est roi, ni reine, à la maison. Et puis mes enfants ont la chance d'avoir un père qui a horreur des inégalités, qui a des relations fabuleuses avec ses propres grandes soeurs et qui assume complètement sa part de féminité : à mes yeux, ça le rend d'autant plus grand."

L'histoire d'une évidence

Ils étaient fait pour s'entendre. Leïla Behkti et Tahar Rahim se sont mariés en 2010. Ils ont fait face, l'un comme l'autre, à l'évidence. Quand leurs chemins se sont croisés, il y a de ça des années, une petite voix chuchotait déjà "pour le meilleur et pour le pire" sur fond de marche nuptiale. "Il existe des balises invisibles jalonnant notre chemin, racontait l'acteur à Paris Match. Encore faut-il être capable de les comprendre. La première fois que j'ai vu Leïla, j'ai su à la seconde qu'elle serait ma femme et la mère de mes enfants. Notre rencontre n'a pas été un coup de foudre, elle était écrite. C'était notre destin." Comme quoi, ils ont bien fait de l'écouter...

Retrouvez l'interview de Leïla Bekhti dans le magazine Marie Claire, n° 823 du 4 mars 2021.