Leïla Kaddour en couple avec un très beau rockeur et romancier, plus jeune qu'elle

Leïla Kaddour coanime ce soir La grande saga de France Télévisions avec Laurent Ruquier sur France 2. Ce prime est l'occasion pour les deux animateurs de revenir sur les moments forts des chaînes du groupe France Télévisions qui fête ses 30 ans.

Si Laurent Ruquier est le partenaire de Leïla Kaddour le temps d'une soirée sur France 2, la journaliste de 42 ans partage la vie de Pierre Guénard depuis quatre ans. Un romancier et chanteur de rock membre du groupe Radio Elvis avec lequel elle a officialisé en 2018. Les deux tourtereaux assistaient alors à un match du tournoi de Roland Garros. Leïla Kaddour avait d'ailleurs été surprise par la médiatisation de son couple comme elle l'avait confié à Télé Star en février 2019 : "C'est vrai que je suis allée à Roland Garros assister à un match avec mon compagnon et je n'imaginais pas que les photographes allaient être intéressés. Je ne me vois pas au quotidien comme une star. Je ne suis pas une actrice hyper connue, je suis journaliste. Je n'avais pas mesuré la portée de cette apparition publique."

Son compagnon est aussi écrivain

Son compagnon Pierre Guénard, qui a huit ans de moins qu'elle, est arrivé à Paris en 2009 pour entamer une carrière de chanteur. Avec son groupe Radio Elvis, il a participé à des concours comme le Radio Crochet Inter de France Inter en 2013. Radio que sa compagne Leïla connaît bien pour être chroniqueuse aux côtés de son grand ami Nagui dans La bande originale. Parallèlement à sa carrière de chanteur, Pierre Guénard est aussi écrivain. Le jeune homme de 34 ans sort son premier roman Zéro Gloire aux éditions Flammarion. Il sera d'ailleurs le mardi 20 septembre à la Librairie de Paris Place de Clichy pour un live avec son groupe. Ils préparent actuellement un nouvel album.