Leïla Kaddour reçoit un cadeau très perturbant d'un fan : "Ça va loin ! Très loin !"

Leïla Kaddour préfère sans doute faire l'objet de l'idolâtrie d'un fan plutôt que d'être au coeur des critiques, chose qui lui est malheureusement déjà arrivé. En juin dernier par exemple, lors de l'Euro de football, elle s'était attirée les foudres des internautes en s'envolant pour l'Allemagne pour assister à un match de l'équipe de France. Avec ses amis du petit écran, elle n'avait alors pas été épargnée, se faisant notamment taxée de "privilégiée".

Un mois plus tard seulement, la compagne du rockeur Pierre Guénard était encore une fois accablée après avoir évoqué dans son journal un accident à Massy-Palaiseau sans prendre le temps de parler de l'homme qui y a perdu la vie. "J'aurais aimé que la vie d'un homme eut valu plus de deux secondes et les perturbations ferroviaires moins de 30 secondes dans le journal de France 2", lui avait-on reproché. Ce à quoi Leïla Kaddour s'était empressée de répondre : "Et moi j'aurais aimé que vous eussiez pris le temps de réfléchir avant t'écrire un tel message... Comme si la vie d'un homme ne comptait pas à mes yeux et à ceux de la rédaction. Bel été monsieur."