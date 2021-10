Lena Dunham pleure la mort de son "papa" Peter Scolari (Girls) : "Tu vas tellement nous manquer"

Il a été son père durant près de six saisons dans la série Girls. Mort à l'âge de 66 ans le 22 octobre 2021 après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer, Peter Scolari a collaboré de nombreuses années avec l'actrice Lena Dunham qui incarnait le rôle d'Hannah Horvath dans la création signée HBO (diffusée entre 2012 et 2017). Effondrée de la mort brutale de l'acteur - qui avait reçu un Emmy Award pour son rôle dans cette série - l'actrice américaine de 35 ans a confié toute sa peine dans un long hommage rédigé sur Instagram.

En légende de clichés de la série Girls, où on l'aperçoit avec l'acteur disparu, mais aussi de clichés des séries Bosom Buddies et Circus of the Stars dans lequel Peter a joué, elle écrit : "L'extraverti, le plus timide, le comédien le plus dramatique, l'icône la plus humble. Tu avais vécu suffisamment pour savoir qu'une émission de télévision n'était qu'une émission de télévision, mais aussi pour apprécier ce que cela signifiait de jouer la comédie pour vivre - et tu ne nous as jamais laissé oublier que ce travail était un privilège".