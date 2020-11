Leonardo DiCaprio : Ce jour où la star a sauvé un Français de la noyade

A défaut d'avoir pu échapper à la noyade au cinéma, Leonardo DiCaprio a sauvé des eaux... un Français ! Le 30 décembre 2019, alors qu'il profitait de ses vacances d'hiver sous le soleil des Antilles françaises, au large de l'île de Saint-Barthélémy, l'acteur américain a joué les sauveteurs en mer. Comme l'avait notamment rapporté le tabloïd anglais The Sun, la star a mis à profit son yacht personnel pour sauver un homme à la dérive depuis onze heures.

Leonardo DiCaprio naviguait lorsque son bateau à capté un appel radio mentionnant la disparition d'un Français de 24 ans, membre d'équipage d'un yacht du Club Med se trouvant près de Saint-Martin. Le dénommé Victor était tombé à l'eau après une soirée arrosée... "Le capitaine de son navire a envoyé un message d'urgence paniqué et Leonardo et son équipe ont accepté de chercher le jeune homme, une source du Sun avait rapporté. Ils étaient les seuls à répondre, et sa seule chance de survie, malgré qu'il était à des heures de là."

Mission accomplie pour la star de Titanic, Inception et The Revenants qui, avec son équipage, a finalement porté secours à Victor, près de l'île de Saba. "L'homme en mer était à quelques minutes de la noyade quand il a été trouvé (...). Il a quand même réussi à agiter ses mains quand Leonardo s'approchait. C'était peu de temps avant le coucher du soleil, et un énorme orage arrivait. L'homme était condamné. Il pensait qu'il rêvait après avoir été secouru par l'un des visages les plus connus au monde."

Sévèrement déshydraté, Victor a reçu de l'eau, de la nourriture et des vêtements avant d'être pris en charge par les gardes côtes. Quelques jours plus tard, de retour à Los Angeles, Leonardo DiCaprio a quitté sa bouée Alerte à Malibu pour renfiler son smoking et prendre part aux Golden Globes et Oscars 2020, pour défendre le film Once Upon A Time... in Hollywood.