Leonardo DiCaprio : Son combat pour protéger les océans

C'est l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. À 46 ans, Leonardo DiCaprio n'en finit plus de surprendre, par le choix de ses films (il sera dans le prochain Scorsese aux côtés de Robert De Niro, qui s'est fait une belle frayeur), mais aussi par sa lutte acharnée pour la protection de la planète. Après avoir fait un énorme don récemment, l'acteur continue d'utiliser ses réseaux sociaux pour alerter sur le danger qui guette l'espèce humaine si rien ne change dans ses habitudes de consommation.

Cela tombe bien puisqu'en ce 8 juin, nous célébrons la journée mondiale de l'océan. L'occasion de rappeler qu'à travers la Fondation Leonardo DiCaprio, le beau blond lutte également pour la protection des océans. Parmi les buts de la fondation on retrouve notamment la lutte contre l'extinction des espèces, la chasse illégale et la réintroduction d'espèces dans des écosystèmes naturels. Actuellement, seuls 2 % des océans sont protégés, malgré le fait qu'ils fournissent la moitié de l'oxygène sur terre. La fondation est ainsi présente dans cinq océans. Elle aide notamment à la construction de l'institution de la plus grande réserve maritime du monde dans le Pacifique.

La Fondation Leonardo DiCaprio a été créée en 1998 par l'acteur et des membres de sa famille. Depuis, il n'hésite pas à interpeller les puissants de ce monde, notamment en 2012, en lançant un cri d'alarme pour l'Antarctique. En cette journée mondiale de l'océan, il y a de bonnes chances pour qu'il se serve de son compte Instagram, fort de plus de 48 millions d'abonnés, afin de sensibiliser encore une fois sur les dégâts du réchauffement climatique et la problématique des océans.