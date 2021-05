Leonardo DiCaprio s'offre la superbe villa d'une star de télé pour l'offrir... à sa mère !

Leonardo DiCaprio ne devrait pas être enterré avec son argent ! L'acteur culte de Titanic est du genre dépensier mais toujours pour des choses qui en valent la peine. Après un récent don gigantesque à un projet écologique d'envergure, faisant un peu fondre sa fortune, on apprend qu'il a aussi dépensé par moins de 7 millions pour une maison. Et c'est sa mère Irmelin Indenbirken la chanceuse !

Comme le rapportait le New York Post, le 21 mai 2021, Leonardo DiCaprio a donc racheté la maison de l'acteur Jesse Tyler Ferguson (ex-star de la série comique Modern Family) et de son mari Justin Mikita ; lesquels ont fait une énorme plus-value puisque leur demeure de deux étages, achetée en 2013, ne leur avait alors coûté "que" 4,5 millions de dollars.

Construite en 1928, de style colonial espagnol, elle est située à Los Feliz - entre le Griffith Park d'un côté et le Hollywood Walk of Fame de l'autre -, un quartier prisé de Los Angeles. Elle possède une superficie d'environ 465 m² et comprend notamment quatre chambres à coucher, cinq salles de bain, une salle de projection, une bibliothèque ou encore une cuisine de chef. A cela s'ajoute bien évidemment une jolie piscine, un patio ombragé et la garantie d'un respect de l'intimité puisque la maison est accessible après une grande allée recouverte de végétation.

Leonardo DiCaprio (46 ans) a donc offert cette maison à sa maman et ce n'est pas la première fois qu'il gâte de la sorte un de ses proches. En effet, en 2018, l'acteur oscarisé de The Revenant avait alors dépensé la coquette somme de 4,9 millionsde dollars pour une maison des années 1920 pour son père George DiCaprio et sa belle-mère Peggy Ann Farra. Désormais, les deux demeures ne sont plus qu'à six petites minutes de distance l'une de l'autre en voiture !