Les 12 Coups de midi : Jean-Luc Reichmann interrompu en plein jeu par une ex-candidate... fan de ses fesses !

Jean-Luc Reichmann a décidément beaucoup de succès en ce moment ! Au lendemain de cette drôle d'intervention, mercredi, l'animateur a momentanément interrompu son jeu pour aller à la rencontre d'une personne dans le public qui avait une petite lettre pour lui. Il s'agissait d'une adolescente de 15 ans, prénommée Lindsay et qui était véritablement fan de la figure de TF1. "Ça fait presque dix ans que je vous regarde à la télé, et vous voir aujourd'hui c'est juste incroyable. Merci de me donner le sourire, je vous aime énormément et je ne vous oublierai jamais, vous êtes incroyable", lui a-t-elle adressé dans la lettre qu'il a lue sur le plateau.

Bouleversée par sa rencontre avec l'animateur, Lindsay a ensuite manqué de fondre en larmes. "Oh mais non, il ne faut pas pleurer ! Je suis là et je suis toujours là, tous les jours !", l'a alors réconfortée Jean-Luc Reichmann avant de se montrer reconnaissant :"Ça me fait super plaisir votre lettre, et merci pour cette lettre. Messieurs, dames, Lindsay. Je vais garder cette lettre très très longtemps, et c'est joli quand c'est manuscrit. Ça me touche énormément".