Les 12 Coups de midi, le plateau évacué en plein tournage : les raisons dévoilées

Jean-Luc Reichmann a inquiété sa communauté Instagram dans la journée de mercredi 19 janvier 2022. Très actif sur la plateforme sociale, l'animateur a pris l'habitude de résumer ses journées rythmées par les tournages des 12 Coups de midi pour TF1. C'est pourquoi il n'a pas hésité à annoncer que le plateau du jeu avait été soudainement évacué. "Évacuation du plateau 107 en plein tournage ce soir...", a-t-il écrit sous une photo prise depuis la régie. Et de préciser : "Rassurez-vous, rien de grave." Jean-Luc Reichmann n'en dira pas plus, laissant alors les internautes perplexes.

Nos confrères de Télé Loisirs ont décidé d'en savoir plus et ont contacté directement la production EndemolShine pour avoir le fin mot de cette histoire. Et ils ont appris qu'une alarme incendie s'était déclenchée par erreur pendant le tournage "sur l'un des plateaux adjacents (plusieurs émissions sont, en effet, tournées dans le même bâtiment)". C'est donc "par précaution" que les équipes de l'émission ainsi que les candidats ont été évacués. Mais plus tard, une fois que tout était rentré dans l'ordre, le tournage a pu reprendre normalement.

Rappelons que les tournages du programme sont en décalage avec la réalité de la diffusion. Cette interruption est alors survenue lors d'un numéro qui ne sera partagé à l'antenne que dans plusieurs semaines, si ce n'est quelques mois. Actuellement, c'est Laurent qui s'illustre en tant que Maître de midi. Ce professeur de philosophie en était à sa neuvième participation ce vendredi 21 janvier. Durant ce laps de temps, il a déjà remporté une étoile mystérieuse et sa cagnotte s'élève à 91911 euros. Il est donc encore bien loin de battre le plus grand des champions des 12 coups de midi mais aussi de tous les jeux télévisuels, Bruno. Ce dernier avait battu tous les records en 2021 en empochant pas moins d'1026107 euros de gains. Mais le parcours de Laurent n'est pas encore terminé...