Les 12 Coups de midi : Une nouvelle règle bouleverse tout... "débile", "ridicule", réactions très vives !

Grand changement pour l'émission Les 12 Coups de midi (TF1). Ce vendredi 27 janvier 2023, une nouvelle règle a été annoncée aux téléspectateurs, concernant l'Etoile Mystérieuse. Et on peut dire que cela a beaucoup fait réagir sur Twitter.

Les 12 Coups de midi est à l'antenne depuis 2010. Une émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Et, au fil du temps, certaines règles ont évolué afin de ne pas lasser le public. La dernière concerne une fois de plus l'Etoile Mystérieuse, l'un des moments les plus importants du jeu télévisé. Chaque jour, le Maître de midi fait face à un écran recouvert de cases. Elles cachent plusieurs indices qui permettent au participant d'essayer de trouver la personnalité qui s'y cache. Un cadeau supplémentaire est ajouté s'il ne la trouve pas. Si jusqu'ici, il pouvait proposer un nom de star différent par jour, cela va changer !

En effet, il faudra que le Maître de midi réalise un coup de maître (qu'il ne donne que des bonnes réponses lors de la dernière manche) pour proposer un nom lors de l'étape de l'Etoile Mystérieuse. Auquel cas, il ne pourra pas voir la fameuse Etoile, ni découvrir les indices qui ont été dévoilés dans les cases enlevées à la suite de ses bonnes réponses. Même si le candidat a trouvé le nom, il devra patienter avant de le donner... ou pas s'il est éliminé en cours de route.

Si la production espérait faire mouche auprès du public en proposant ce nouveau système, les premières réactions ne sont pas très positives. En effet sur Twitter, nombreux sont les internautes à avoir crié leur colère après avoir appris la nouvelle. "La nouvelle règle JPP. C'est trop nul @tf1 toi plus beaucoup argent", "Il y avait bien d'autres choses à changer dans le déroulement du jeu que cette nouvelle règle de proposition pour l'étoile @tf1", "La nouvelle règle (le chasseur)#Les12CoupsDeMidi mais non c'est pas cool ça pfffffffff", "Cette nouvelle règle sur l'étoile mystérieuse je la trouve totalement débile je valide pas", "Nouvelle règle de merde pour l'étoile mystérieuse en ce début d'année 2023! Il faut faire un coup de maître pour proposer qqn! Tout ça pour éviter les coups de chance comme hier", "C'est ridicule, ce nouveau règlement pour l'étoile", a-t-on notamment pu lire.