Les 12 Coups de midi, une rentrée spéciale : Jean-Luc Reichmann "très triste"

La grande rentrée des 12 Coups de midi ne se fait pas dans les conditions idéales dont rêvait Jean-Luc Reichmann...

Le 11 mai 2020, l'animateur avait, comme beaucoup de ses pairs, retrouvé le chemin du travail et plus particulièrement celui du plateau de l'émission afin de tourner de nouveaux numéros pour TF1. Après un peu plus de deux mois d'inactivité forcée due au confinement, l'animateur avait alors eu le plaisir d'accueillir de nouveaux candidats et ainsi divertir les milieux de journées des téléspectateurs.

Mais ce come-back très attendu pour tout le monde n'avait pas été une mince affaire. Il s'était même déroulé "dans un inconfort total", comme le confiait Jean-Luc Reichmann lors d'un entretien pour Télé 7 Jours. Le virus étant toujours menaçant, l'équipe du jeu télévisé avait imposé des règles sanitaires strictes afin que personne ne soit mis en danger. L'émission était donc tournée sans public, du gel hydroalcoolique était mis à disposition sur les pupitres de chaque candidat et la distanciation sociale devait être respectée.

Un dispositif exceptionnel dont espérait pouvoir se passer le célèbre présentateur une fois l'été passé. Malheureusement, la production en a décidé autrement. Sur Instagram dimanche 23 août 2020, Jean-Luc Reichmann a partagé son regret de devoir continuer d'enregistrer sans un soutien très important à ses yeux. "La décision est prise... Par mesure de sécurité sanitaire, nous avons décidé de ne toujours pas avoir de public à la rentrée sur le plateau #les12coupsdemidi. J'en suis très triste, mais cela ne m'empêchera en rien d'attaquer, avec une énergie débordante, cette 20e année à vos côtés chaque midi... sur @tf1 bien sûr‼️...", a-t-il expliqué.

Qu'il se rassure, les fidèles fans du programme seront toujours au rendez-vous. "Jean-Luc, c'est pas grave puisque vous êtes là", "On se régale toujours autant sans public", "Avec ou sans public on passe un super moment avec vous", "Ohhh super triste, mais contente de continuer de voir cette superbe émission !!!", lui a-t-on assuré.