Les 3 meilleurs jeux DIY à se procurer pour Noël

C'est le matin de Noël et votre enfant va faire une rencontre qui va changer sa journée. En déballant ses multiples cadeaux, il tombe sur son animal mystique favoris. Non, il n'a pas une hallucination, c'est bien un jouet licorne qui se matérialise sous ses yeux. Impossible de lui faire plus plaisir. Et, en plus, cette licorne est personnalisable. Il va pouvoir ainsi avoir un compagnon unique en son genre, le rêve. Tout le matériel nécessaire pour créer un animal à corne unique est là. Votre enfant va pouvoir tout d'abord positionner de multiples stickers aux motifs et couleurs pop. Point ultra positif, ces motifs peuvent en plus être échangés et placés ailleurs à l'envie.

Place ensuite aux strass pour ajouter une touche de brillant à l'animal fantastique. Parce qu'il n'y a jamais trop de bling bling ! Enfin, votre petit créatif pourra écrire ou dessiner à l'envie sur son animal grâce au marqueur. Pratique, ce jouet fait aussi tirelire. Votre enfant pourra ainsi y cacher toute sa précieuse monnaie. Impossible de la mettre plus en sécurité. Enfin, il faut attendre la nuit pour découvrir une dernière surprise. La licorne est en effet phosphorescente. Elle peut ainsi servir de veilleuse le sort pour faire des rêves plein de magie !

3. Ce jeu Pandora bracelets bijoux enfant de Hyasia est à moins de 15 € sur Amazon

Votre enfant est peut-être une vraie fashionista. La mode n'a aucun secret pour lui et il adore arborer des tenues ultra tendances. Il n'a pas peur de se faire remarquer. Et, s'il est passionné par l'univers fashion, il le sait, les accessoires ajoutent la touche finale à un look. Problème, votre petit est exigeant en la matière. Il ne craquera pas pour n'importe quoi. Si vous voulez être sûr de lui faire plaisir, permettez-lui donc d'imaginer ses propres créations avec ce jeu Pandora bracelets bijoux enfant de Hysia. Il va ainsi pouvoir imaginer ses propres bracelets ultra mode. Coup de chance, ce coffret est en plus en réduction sur Amazon. Ce n'est en effet plus 19,99 € mais seulement 14,99 € que vous aurez à débourser pour vous l'approprier. Une promo ultra attractive donc de 25 €. Votre enfant pourra ainsi être l'heureux propriétaire de ce jouet pour moins de 15 €, une aubaine !

Des bracelets à charms à créer soi-même