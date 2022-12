Les 3 meilleurs jeux Lego Technic en réduction à offrir pour Noël

Achetez ce jeu de construction Lego Technic Moto Ducati Panigale V4 R pour 46,90 € sur Amazon

C'est le matin du 25 décembre. Votre enfant déballe ses cadeaux, inconscient qu'un de ses rêves va en partie se réaliser. Vient le grand moment. Il déchire à toute vitesse le paquet et là, une moto se matérialise sous ses yeux. Et ce n'est pas n'importe laquelle. La Ducati Panigale V4 R, version Lego Technic, c'est quelque chose. Surtout que le jeu reproduit très fidèlement le modèle original. Sa couleur rouge notamment, typique de la marque italienne, brille de mille feux. Côté plus technique, la roue avant tourne vraiment et les disques de frein avant et arrière ont été imaginés à partir du vrai modèle. C'est aussi le cas des béquille, pot d'échappement, pare-brise et tableau de bord. Une attention aux détails logiques lorsque l'on sait que le jouet a été conçu en collaboration avec Ducati, rien que ça !

Autre point totalement inédit pour les motos Lego Technic, la boîte de vitesses. Celle-ci est faite de deux rapports. Elle active ainsi le moteur à 4 cylindres ce qui offre une expérience de jeu à deux possibilités inédites. La différence entre les deux vitesses est vraiment visible. La suspension avant et arrière est également là pour ajouter une touche de réalisme supplémentaire. Il ne reste plus à votre enfant qu'à l'enfourcher pour vivre mille et unes aventures !

2. Ce jeu de construction Lego Technic Monster Jam Grave Digger est à moins de 17 € sur Amazon

Les voitures à rétrofriction, c'est un des classiques des cadeaux de Noël à glisser sous le sapin. Ultra amusantes, elles sont l'assurance de faire plaisir à n'importe quel enfant. Car, quoi de mieux que piloter sa propre voiture. C'est toujours un premier pas avant de conduire la vraie de papa et maman. Il s'agit donc d'un très beau cadeau, certes, mais si on peut lui ajouter une dose de réflexion et de stimulation en plus, c'est encore mieux.

C'est pourquoi nous vous proposons ce jeu de construction Lego Technic Monster Jam Grave Digger. Avec lui, votre petit fabrique lui-même sa voiture télécommandée ! Mieux, elle est à prix réduit sur Amazon. Elle passe en effet de 19,99 € à 16,99 €. Une économie, même de 15 %, est toujours bonne à prendre. Vous obtenez ainsi une voiture télécommandée pour moins de 17 €, une vraie bonne affaire.

Un kit de construction 2-en-1