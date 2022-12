Les 3 plus belles robes à sequins Grace Karin à se procurer pour le Nouvel An

Achetez cette robe de cocktail à paillettes Grace Karin pour 46,99 € sur Amazon

Qui dit fête du Nouvel An dit forcément danse. Il faut donc une robe qui permette de se déhancher toute la nuit sans en oublier la dimension style. Et cette robe coche visiblement toutes les cases. Son allure rétro est en plus vraiment tendance. Le rockabilly s'empare de 2022 ! Sa coupe évasée en dessous de la taille façon jupe patineuse est idéale pour tournoyer jusqu'au bout de la nuit. Et sa taille marquée donne une allure 100 % féminine à celle qui la porte. Le croisé cache-coeur de son top lui permet de s'adapter à toutes les poitrines, pratique. Et avec ses manches courtes, le coup de chaud est impossible.

Côté couleur, cette pièce adopte la teinte qui aura explosé en cette année 2022. J'ai nommé le rose. Il se pare ici de milliers de sequins pour un style bling bling que l'on adore. Le sequin en all over, c'est pour celles qui osent ! Sa fermeture éclair dans le dos permet de s'habiller et se déshabiller facilement. Attention en revanche pour ce qui est du lavage. Que ce soit à la main ou en machine, il faut un détergent doux et une eau qui ne dépasse pas les 30 °C. Sa composition 98 % Polyester, 2 % viscose sera ainsi préservée. Il ne vous reste plus qu'à l'enfiler pour briller de mille feux !

2. Adoptez la robe moulante sans manches Grace Karin

Les sequins en version all over sur une pièce, c'est un look de fêtes assuré. Il suffit de ces petits brillants pour twister n'importe quel look. La plus simple des robes devient ainsi une pièce ultra désirable si on lui ajoute la juste dose de glitter. Exit donc la traditionnelle petite robe noire pour les célébrations de cette année, on veut du fun, de l'originalité. Et pour cela, rien de tel que cette robe moulante sans manches Grace Karin. Elle est en plus à un prix vraiment abordable sur Amazon. Vous ne dépenserez en effet que 32,99 € pour vous la procurer.

Une robe asymétrique aux milliers de sequins