Les Anges : Une ex-candidate enceinte de son premier enfant, elle l'apprend d'une manière "pas top"...

Une fois le secret percé, Cloé Cooper s'est empressée d'apporter quelques précisions sur sa grossesse à travers une session question/réponse. On apprend alors que la jeune femme est enceinte de "trois mois et demi" et qu'elle porte en elle un "bébé voulu". "Nous avons décidé d'arrêter de nous protéger en octobre, et deux mois plus tard... bébé était là. Nous avons eu beaucoup de chance", a-t-elle expliqué.

Cloé Cooper et son chéri Sébastien ne s'attendaient toutefois pas à ce que cela arrive aussi vite. Leur surprise fut d'autant plus grande qu'au départ, le couple a d'abord eu des inquiétudes autour de la santé de la brunette. "Nous l'avons appris d'une façon pas top. J'ai été hospitalisée le 26 décembre et nous l'avons su aux urgences suite à mes résultats sanguins. Mais j'ai pleuré de joie malgré tout", a-t-elle raconté.

Depuis, ce n'est néanmoins que du bonheur, malgré un début de grossesse compliqué. "Pour le moment, aucun soucis, bébé va très bien. En revanche, j'ai vécu un premier trimestre difficile avec des nausées très fortes du matin au soir et beaucoup de fatigue... j'ai pris trois kilos car manger était le seul remède face aux nausées", apprend-t-on encore. Un moindre mal pour les amoureux qui doivent accueillir leur petit bout de chou au mois de septembre prochain.

Félicitations aux futurs parents !