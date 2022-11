Les Charlots : Un membre victime d'un AVC, la malédiction a encore frappé

Les années 2020 riment avec nostalgie. Télévision, radio, spectacles... Tous les plus grands acteurs du passé, tous domaines confondus, sont appelés à revenir pour le plus grand bonheur du public. Anne Roumanoff sera bientôt sur scène avec d'autres pour interpréter ses plus grands sketches, la Star Academy a fait son come-back sur les écrans, plus de vingt ans après sa création à l'image des spectacles de Starmania et de Michel Sardou, de retour sur scène dans quelques semaines, poussé par son épouse Anne-Marie. Certains voudraient bien voir revenir d'autres souvenirs, à l'image des Charlots. Un défi qui semble relever de l'impossible.

Les Charlots sont nés dans les années 1960. A l'époque groupe de musique, Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean Sarrus, Jean-Guy Fechner et Luis Rego décident d'apporter leur talent mêlant chanson et humour sur grand écran. Ainsi sont nés les films Les bidasses en folie (1971), Le Grand Bazar (1973) ou encore Les Charlots en délire (1979). Le succès a longtemps frappé à leur porte, avant qu'il ne s'essouffle, rattrapé par le vent de nouveauté insufflé par la troupe du Splendid et des Bronzés un peu plus tard. Un retour est-il envisageable aujourd'hui ? Plus vraiment.

En 2008, lors d'une réunion un peu spéciale dans l'émission Vivement dimanche présentée par Michel Drucker, l'idée d'un retour des Charlots fait son chemin. L'eau a coulé sous les ponts, voir les Charlots se reformer peut rassembler les foules et donne même le sourire aux principaux intéressés. Le début de l'enfer pour tous.

Grave souci de santé pour Jean Sarrus

Dès lors qu'un tel projet est envisagé, le destin s'en mêle et en décide autrement. Gérard Filipelli, atteint d'un cancer, est mort l'année dernière, neuf ans après Gérard Rinaldi, emporté par un lymphome. C'est désormais au tour de Jean Sarrus de faire les frais de soucis de santé. Comme l'indique France Dimanche dans son numéro du 18 novembre 2022, Jean Sarrus, 77 ans, aurait été victime d'un AVC. Impossible d'en connaître davantage sur l'état de santé actuel de la star ni sur la gravité de ce qui lui est arrivé. Il n'y a donc plus qu'à espérer une chose : que les prochaines nouvelles soient enfin les bonnes !