Les Chevaliers du Fiel de retour sur C8 pour leur nouveau spectacle "Mamie d'enfer"

Les Chevaliers du Fiel, duo (autrefois trio) comique phare composé d'Éric Carrière et Francis Ginibre, est à retrouver ce vendredi 4 novembre à 21h10 sur C8 pour leur nouveau spectacle Mamie d'enfer. Un show relatant les mésaventures des Lambert, un couple dysfonctionnel qui partage son toit avec une mamie un rien chanceuse. Une pièce qui aborde toutes les thématiques du théâtre de boulevard, que ce soit l'adultère, l'amnésie, les quiproquos, les engueulades conjugales, les belles-mères ou encore la crise de l'hôpital public.

Le spectacle sera suivi du documentaire La folle histoire des Chevaliers du Fiel, l'occasion de retracer l'incroyable parcours du duo qui, depuis le milieu des années 90, rencontre un immense succès au théâtre. Il a notamment rempli des salles parisiennes prestigieuses comme le Théâtre Grévin en 1996, le Palais des Glaces en 1997, le Casino de Paris en 1998 ou encore l'Olympia en 1999. Sans oublier leurs émissions à succès sur Sud Radio et Rires & Chansons.

Les pères de Lou et Clara auront également le succès qu'ils méritent au cinéma, grâce aux films Repas de famille, adapté de leur pièce éponyme, suivi par Les Municipaux en 2018 et par Les Municipaux, trop c'est trop en 2019. Ils auront également explosé les audiences sur C8 grâce à leurs spectacles Travaux d'enfer, Croisière d'enfer et Noël d'enfer, en attirant respectivement 1,2 million, 1,8 million et 2,26 millions de téléspectateurs. "Cela fait cinq ans que nous sommes les humoristes qui vendent le plus de places en France. Nos émissions sur C8 cartonnent", constatait Éric Carrière dans les pages de Télé Star en 2019. Ce nouveau spectacle, Mamie d'enfer, est donc l'occasion pour les amis de Michel Drucker de viser encore plus haut !