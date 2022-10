Les chevaliers du Fiel : Qui est le troisième membre du groupe qui est toujours dans le milieu ?

Voilà bien longtemps qu'ils foulent les salles de spectacle de la France entière, main dans la main. Et pourtant, on a tendance à l'oublier, Les chevaliers du fiel étaient, à l'origine, trois à jouer de leurs épées. Dans les années 1980, Eric Carrière et Francis Ginibre - que l'on retrouve ce soir dans Les municipaux, trop c'est trop sur C8 - enchaînaient effectivement les blagues, sur les planches, avec un troisième camarade à leurs côtés. Il s'agissait de Gilles Petit, qui a finalement quitté la formation en 1990... et qui a plutôt bien fait, si l'on en croit toutes les belles choses qu'il est parvenu à accomplir, en solitaire, de son côté.

Loin des lumières qui éclairent la scène, Gilles a fait son petit bonhomme de chemin sans ses deux grands copains. Il a arrêté de se produire devant un public, mais est devenu très puissant dans l'ombre. De 1990 à 1993, il a occupé le poste d'administrateur au Palais des Glaces de Paris. Il est ensuite devenu le PDG de Juste pour rire France, de 1995 à 2011, époque pendant laquelle il a produit des artistes tels que Florence Foresti ou Franck Dubosc. Fort de cette expérience, Gilles Petit a lancé Little Bros en 2011, sa propre société de production de spectacles vivants et de management d'artistes. Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur, Jeanfi Janssens font partie de son portefeuille d'artiste. Il est également, depuis 1994, l'agent exclusif de Laurent Ruquier.

Il a de multiples cordes à son arc. Aujourd'hui, Gilles Petit est aussi le le vice-président du comité Producteurs de PRODISS, le premier syndicat national du spectacle musical, et il est président du Centre national des variétés et du jazz. Les Chevaliers du fiel sont nés dans les années 1980. A l'époque, Eric Carrière était étudiant en sociologie et Francis Ginibre venait d'être diplômé aux Beaux-Arts. Alors qu'ils se produisaient ensemble dans la Cave du père Bacchus, sur la place Saint-Georges à Toulouse, ils avaient rencontré, en 1984, Gilles Petit. Leurs aventures communes n'ont duré qu'un temps, mais c'est ensemble, pourtant, qu'ils avaient écrit les sketchs et composé la musique de leur tout premier spectacle, Le détournement d'avion le plus fou de l'année.