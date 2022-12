Les chevaliers du Fiel fêtent la fin de l'année avec un show délirant !

Les Chevaliers du Fiel, duo comique phare composé d'Éric Carrière et Francis Ginibre, est à retrouver ce mercredi 21 décembre à 21h10 sur C8 pour leur nouveau spectacle Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2022.

Un show qui a été enregistré au théâtre de Paris à Avignon avec un public. Les deux Toulousains ont eu carte blanche pendant une heure et demie pour revisiter en toute liberté l'année qui vient de s'écouler et qui touche à sa fin. Pour l'occasion, Éric Carrière et Francis Ginibre ont prévu des nouveaux sketchs, des chansons en live et même un clip inédit. Le parfait moyen de clôturer 2022 dans la joie et l'humour. Et comme l'annoncent les photos de notre diaporama, la soirée s'annonce délirante !

Plus de 30 ans de succès

Il faut dire que Les Chevaliers du Fiel nous ont déjà habitué à des gags déjantés ces trente dernières années. Le duo évolue en effet depuis le milieu des années 90, période à laquelle il rencontre un premier immense succès au théâtre. Il a notamment rempli des salles parisiennes prestigieuses comme le Théâtre Grévin en 1996, le Palais des Glaces en 1997, le Casino de Paris en 1998 ou encore l'Olympia en 1999. Sur leur bonne lancée, Éric Carrière et Francis Ginibre se sont ensuite tout naturellement essayés au cinéma. Et là encore, le succès fut au rendez-vous avec leurs films Repas de famille, adapté de leur pièce éponyme, suivi par Les Municipaux en 2018 et par Les Municipaux, trop c'est trop en 2019.

Bien installés dans le coeur du grand public, ils obtiennent régulièrement leurs propres émissions sur C8 pour présenter leurs spectacles. Il y a eu Travaux d'enfer, Croisière d'enfer, Noël d'enfer ou encore plus récemment Mamie d'enfer. À chaque fois, ce sont plus d'1 million de téléspectateurs qui étaient comptabilisés derrière leurs écrans, avec un pic à 2,26 millions. "Cela fait cinq ans que nous sommes les humoristes qui vendent le plus de places en France. Nos émissions sur C8 cartonnent", se réjouissait Éric Carrière dans les pages de Télé Star en 2019.

