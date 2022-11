Les Cinquante : Une candidate le visage complètement déformé après des injections, les images hallucinantes !

"Je crois que vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir...", a prévenu Marwa mardi 1er novembre 2022 en story Instagram. Et elle avait raison car la candidate de télé-réalité récemment vue dans Les Cinquante a ensuite dévoilé son visage totalement gonflé et déformé. Les images sont très impressionnantes (voir notre diaporama). "J'ai fait une allergie assez grave, ceci n'est pas un filtre", a-t-elle tenu à préciser d'entrée.

Mais une allergie à quoi ? Marwa a eu recours il y a quelques jours à des injections aux lèvres et malheureusement, elle n'a pas du tout bien réagi au produit utilisé. Sur Snapchat, alors qu'elle avait retrouvé son visage normal, elle s'est expliquée. "Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des injections aux lèvres et je n'aimais plus trop (...) Du coup, je voulais enlever mes injections car ma lèvre du bas n'était pas du tout symétrique à celle du haut", a-t-elle confié. Ainsi, ce n'était pas pour regonfler ses lèvres qu'elle est passée entre les mains d'un professionnel mais bien pour les rendre plus naturelles. "Je suis allée chez quelqu'un qui est diplômé et qui m'a injecté un produit qui absorbe l'acide hyaluronique. En fait, quand tu te fais injecter ce produit-là, c'est normal que tes lèvres gonflent. Moi mes lèvres ont gonflé quand j'étais au cabinet, mais pour moi c'était normal", a-t-elle rapporté.

Sauf que les choses ont pris une tournure plus inquiétante pendant la nuit. "C'est tout le bas de mon visage qui a gonflé, c'était hallucinant, ce n'était plus du tout moi, tu ne me reconnaissais pas !", a-t-elle lâché encore choquée, partageant ensuite de nouvelles images. Marwa s'est donc rendue au petit matin aux urgences pour consulter et obtenir des réponses à ses questions. Il s'est avéré qu'elle était donc allergique au produit qui lui avait été injecté. Plus de peur que de mal pour la jolie brune qui a réussi à ne pas paniquer et même à plaisanter de la situation. Toutefois, elle tient à mettre en garde : "Vous me voyez en rigoler maintenant, mais j'ai vraiment frôlé la catastrophe car le gonflement peut prendre votre gorge et vous pouvez avoir des difficultés à respirer". À bon entendeur...