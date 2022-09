Les Enfoirés : Cette star de la chanson française balance sur le show !

Et cette star n'est autre que... Sheila ! Ce samedi 17 septembre 2022, la chanteuse de 77 ans était l'invitée de l'émission Vous écoutez la télé du duo Eric Dussart et Jade sur RTL. L'interprète du titre Spacer a été interrogée au sujet de la troupe des Enfoirés dont elle n'a jamais fait partie depuis la première tournée en 1989. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Sheila n'est pas du genre langue de bois.

Ça a pris une tournure que je n'aime pas

Pourtant à la base, Sheila entretenait de bons rapports avec Coluche, le créateur des Restos du Coeur avant sa mort en juin 1986, comme elle l'a fait savoir au micro de RTL : "J'ai bien connu Coluche. J'ai chanté avec lui Les gondoles à Venise sur une autre radio. J'ai beaucoup de souvenirs de Coluche. On ne me l'a pas proposé, après ça m'est égal, je m'en fous parce que ça a pris une tournure que je n'aime pas. Et puis c'est un clan. On le voit. Ce n'est pas compliqué à voir. Ce n'est pas grave, ça ne m'empêche pas de vivre. Je trouve juste que c'est bizarre par rapport à l'histoire." Questionnée sur une éventuelle participation à la troupe des Enfoirés, la chanteuse, qui ne se retrouve pas dans la nouvelle génération d'artistes, n'a pas mâché ses mots : "Aujourd'hui, je n'irai plus (...) C'est un fait. Faut savoir, à un moment, dire les choses et les mettre à plat." Voilà qui a le mérite d'être clair.

Si une participation de Sheila aux Enfoirés n'est pas d'actualité, la chanteuse ne délaisse pas la scène pour autant. En effet, à l'occasion de ses 60 ans de carrière, Sheila va entamer une tournée à Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) à partir du samedi 22 octobre. Elle chantera entre autres chansons de son dernier album Venue d'ailleurs sorti en 2021 qui contient notamment la chanson Cheval d'amble en hommage à son fils Ludovic décédé en juillet 2017 des suites d'une overdose de cocaïne à 42 ans.