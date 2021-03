Les frères Hanson : Le plus jeune, Zac, devient papa pour la 5e fois

Quincy est le cinquième enfant de Zac Hanson et de son épouse Kathryn. Il a deux grands frères et deux grandes soeurs, John, Junia, George et Mary, âgés de 12, 10, 7 et 4 ans.

Les nouveaux parents de Quincy ont reçu des centaines de messages de félicitations de leurs abonnés Instagram. Le grand frère de Zac, Taylor, a commenté : "Félicitations, maman et papa de 5 !" L'épouse de Taylor, Nathalie Hanson, enceinte de leur septième enfant, a également bien accueilli cette venue au monde.

En novembre dernier, les Hanson avaient provoqué une polémique à cause de l'aîné du trio, Isaac. Il a sous-entendu que les restrictions adoptées aux États-Unis pour endiguer la propagation de la Covid-19 cachait une guerre contre le christianisme et les religions. "Très bientôt, les chrétiens et l'Église (et tous les croyants, qu'importe leur foi) devront choisir si la foi est plus importante que la peur. (...). Pour une fois, je n'obéirai pas. Je crains Dieu plus que je ne crains la mort, et bien plus que je crains le gouvernement", expliquait-il à ses followers, suscitant un débat.