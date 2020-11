Hanson : Folle théorie d'un des trois frères en pleine pandémie de coronavirus

Les masques cancérigènes, les vaccins qui cacheraient l'insertion de puces cutanées... La pandémie de Covid-19 fait l'objet de nombreuses théories du complot ! Isaac Hanson révèle la sienne : le chanteur du groupe Hanson est convaincu que le gouvernement mène une guerre contre Noël.

Isaac Hanson compte près de 100 000 abonnés sur Instagram. 100 000 internautes à qui il a confié sa thèse sur les mesures de confinement et l'interdiction de rassemblement, prises contre la propagation de la Covid-19. Le chanteur de 39 ans et aîné des frères Hanson pense que ces restrictions ont été imposées dans le cadre d'une guerre contre le christianisme et les religions. Noël approchant à grands pas, Isaac est décidé à célébrer ce grand jour comme avant.

"Très bientôt, les chrétiens et l'Église (et tous les croyants, qu'importe leur foi) devront choisir si la foi est plus importante que la peur. Noël approche et il sera aussi annulé (par nos gouvernements), comme ce fut le cas de Pâques et comme ils comptaient le faire pour Thanksgiving. Pour une fois, je n'obéirai pas, écrit Isaac Hanson dans sa story Instagram. Je crains Dieu plus que je ne crains la mort, et bien plus que je crains le gouvernement."

Il conclut son message par un verset biblique, Proverbes, 9 : 10 : "Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ; Et la science des saints, c'est l'intelligence."