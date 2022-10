Les Grosses Têtes : L'apparence physique d'une pensionnaire surprend, "on ne vous reconnaît pas"

L'émission Les Grosses Têtes sur RTL est régulièrement le théâtre de séquences cultes. La belle brochette de pensionnaires constituée par Laurent Ruquier fonctionne et malgré les clashs et les critiques en apparence, l'ambiance est bon enfant et tout le monde s'entend bien. Pourtant, ce jeudi 13 octobre, l'écrivaine Gaël Tchakaloff aurait pu sortir de ses gonds et perdre patience. En début d'émission, Laurent Ruquier, Gérard Jugnot, Florian Gazan, Steevy Boulay et Sébastien Thoen ont tiqué sur son apparence physique. Selon eux, Gaël Tchakaloff a eu recours à une opération de chirurgie esthétique depuis sa dernière venue.

Dans la séquence dévoilée par Les Grosses Têtes sur le compte Instagram, toute l'équipe insiste : "Gaël Tchakaloff, on ne la reconnaît pas aujourd'hui", a lancé Laurent Ruquier face à une auteure dans l'incompréhension. Si elle les a qualifiés de "malades", cela n'a pas empêché les grosses têtes masculines de surenchérir : "On dirait Michèle Torr", "Un peu de collagène ?", "Non mais franchement, avouez-nous que vous êtes passée par je ne sais pas quel cabinet d'esthétisme, ce n'est pas possible !"

S'il n'y a aucune honte à avoir et que chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend, Gaël Tchakaloff ne s'est pas dégonflée et leur a tenu tête, ne confirmant pas les propos des autres : "J'explique quand même aux auditeurs. J'ai mis du rouge à lèvres." Décontenancée par ces remarques, l'écrivaine n'a pas réussi à comprendre comment elle pouvait être si méconnaissable : "Mais comment vous faites ? Mes enfants me reconnaissent, mon mari me reconnaît..." Gérard Jugnot a volé à sa rescousse... avant de lui asséner le coup de grâce. Alors que Laurent Ruquier demandait à l'acteur s'il avait reconnu Gaël Tchakaloff, le mari de Patricia Campi a enfoncé un peu plus le clou : "Oui... À la voix !" Heureusement, ces taquineries se sont bien terminées, comme toutes dans l'émission