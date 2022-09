"Tu fermes ta gueule !" : Roselyne Bachelot se lâche dans Les Grosses Têtes, l'équipe interloquée !

Péter un plomb, ça arrive à tout le monde, même aux plus posés et calmes d'entre nous. C'est ce qui est arrivé à Roselyne Bachelot récemment. L'ancienne ministre fait partie de la troupe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Ce mercredi 14 septembre, elle constituait l'équipe dont l'animateur était entourée. Si tout le monde s'entend bien a priori, certaines tensions se font parfois sentir. La dernière en date concerne donc l'ex-ministre de la Culture et... Paul El Kharrat !

Dans une séquence dévoilée sur le compte Instagram de l'émission, on découvre Laurent Ruquier en plein quiz de culture générale avec l'un des plus grands gagnants de l'Histoire des Douze coups de midi. Et malgré son départ de l'émission, il est toujours imbattable. A la question : "Quel célèbre homme d'État a épousé une jeune esclave qui s'appelait Roxelane ?", Paul El Kharrat ne s'est pas fait attendre pour donner la bonne réponse : "C'est Soliman Le Magnifique." Comme si répondre juste ne suffisait pas, Paul s'est senti le besoin d'apporter quelques précisions aux détails qu'était en train d'apporter Laurent Ruquier. Un détail qui a agacé au plus haut point Roselyne Bachelot.