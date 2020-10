Roselyne Bachelot pimpante pour une belle soirée au théâtre

Le mercredi 30 septembre 2020, l'un des plus beaux théâtres parisiens rouvrait ses portes au public. Le Théâtre Marigny, situé dans le 8e arrondissement de la Capitale, accueillait la première représentation de la pièce Le Côté des Guermantes, adaptation du roman de Marcel Proust.

Pour l'occasion, de nombreuses personnalités avaient répondu présentes. À commencer par Roselyne Bachelot, pimpante en ensemble violet. La ministre de la Culture était accompagnée du président de Fimalac, Marc Ladreit de Lacharrière, ainsi que de l'administrateur général de la Comédie Française, Eric Ruf. Le directeur du Théâtre Marigny, Jean-Luc Choplin étaient également présent pour cette belle soirée.

La réouverture du Théâtre Marigny était tout un symbole pour Marc Ladreit de Lacharrière, qui souhaitait que l'institution parisienne soit l'un des premiers lieux de culture à rouvrir, afin de soutenir les artistes et accueillir à nouveau le public dans les salles.

Mais aussi, et pour la première fois, le fruit d'un partenariat conclu par Marc Ladreit de Lacharrière, le président de Fimalac, et l'administrateur général de la Comédie Française, un rapprochement emblématique entre acteurs du théâtre privé et du théâtre public. La Salle Richelieu de la Comédie Française va fermer pour sept mois tandis qu'une partie des spectacles se délocalisera notamment au Théâtre et au Studio Marigny.