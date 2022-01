Les Marseillais : Le frère d'un candidat souffre de maladies incurables, triste annonce en vidéo

Les Marseillais de W9 forment une grande famille. Alors que Carla Moreau et Kevin Guedj célébraient leur mariage mercredi 26 janvier 2022, un autre candidat du programme participait à Incroyables transformations sur M6. Il est venu présenter son autre famille, celle qu'il retrouve à la maison lorsqu'il ne tourne pas de télé-réalité. Il s'agit de Sandro, venu relooker sa mère. L'occasion pour le duo d'évoquer Ange, le petit dernier du clan qui souffre de maladies incurables.

Le jeune brun prend soin de lui et ça se voit. Le teint hâlé, coupe au laser, baskets dernier cri et look tendance, Sandro sait se mettre en valeur. Ce n'est pas le cas de sa mère Chantal qui s'habille de manière très colorée. Derrière ce choix vestimentaire particulier se cache une maman malheureuse face à l'état de santé de son fils. "Depuis 10 ans, il y a eu tellement de cases noires que maintenant je veux des paillettes dans mes yeux", lance-t-elle comme début d'explication.

Et de livrer plus de détails : "J'ai eu un petit garçon, Sandro a un frère. Et à sa naissance, Ange a été gravement malade. Il est toujours gravement malade. Il est atteint de deux maladies qui sont incurables. Donc notre vie depuis 10 ans, elle n'est pas tous les jours facile." Face à l'inquiétude des experts Charla Carter, Nicolas Waldorf et Barbara Ngana, cette mère de deux garçons précise que cette maladie n'est "pas physique mais génétique". "Il est immunodéficient à haut risque. Il n'a aucun système immunitaire", indique-t-elle.

Mère et fils ont alors "fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de stages à l'hôpital". Sandro regrette alors la situation et raconte que "ça fait 10 ans que c'est un peu les montagnes russes". Pour rebooster sa maman et l'encourager dans cette transformation, le candidat des Marseillais à Dubaï lui montre un message vidéo enregistré par Ange.