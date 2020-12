Les Marseillais : Un candidat a souffert d'une leucémie, photos de ces durs instants et confidences

Les Marseillais en ont vu passer du monde depuis le lancement de l'émission en 2012. Julien Tanti, Jessica Thivenin, Paga Neuron, Carla Moreau ou encore Kevin Guedj sont les têtes d'affiche du programme. Mais au fil des années d'autres candidats se sont greffés à la célèbre télé-réalité à succès de W9. Valentin Léonard, aujourd'hui devenu influenceur, a participé aux Marseillais South America en 2017 puis à son dérivé Les Marseillais VS Le Reste du monde la même année. S'il dégage l'image d'un homme fort et confiant, il a en réalité vécu une enfance pas facile. En effet, plus jeune il a souffert d'une leucémie.

Ce mardi 1er décembre 2020, sur son compte Instagram, Valentin Léonard partage des photos de l'époque. Ses plus de 638 000 followers distinguent le tout jeune garçon le crâne rasé, méconnaissable. "À l'âge de 6 ans on m'a diagnostiqué une leucémie lymphoblastique. C'était le début d'un long et difficile combat pour moi et mes proches, se souvient l'amoureux de Rachel Legrain-Trapani. Les traitements lourds tels que la chimiothérapie et tous ses effets secondaires : perte de cheveux, prise et perte de poids, trouble de l'humeur, ponctions lombaires à répétition, isolement social etc. Après plus d'un an de traitement et 5 ans de rémission j'en suis sorti vainqueur."