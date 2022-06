Les Marseillais : Un candidat phare filmé à son insu avec une substance illicite, il brise le silence

L'un des candidats emblématiques des Marseillais (W9) fait actuellement le buzz, mais pas pour une bonne raison malheureusement pour lui. Ces derniers jours, une vidéo de Greg Yega en train de consommer une substance illicite fait le tour des réseaux sociaux. Face à la polémique, le meilleur ami de Paga (Anthony Paggini de son vrai nom) a pris la décision de briser le silence sur Instagram, dimanche 12 juin 2022.

Être sous le feu des projecteurs n'a pas que de bons côtés et Greg Yega peut en témoigner. S'il est heureux de pouvoir partir régulièrement dans des destinations de rêve pour des tournages et que cette exposition lui a permis de se lancer dans la musique avec J'fly, il regrette que sa vie privée soit souvent exposée. Cette fois, ce n'est pas sa vie amoureuse qui a intéressé un certain blogueur mais un sujet bien plus grave.

Des images de lui en train de consommer de la drogue ont été dévoilées récemment. Le jeune homme surnommé Bebew a donc souhaité livrer sa version des faits à sa communauté afin de couper court à la polémique. "Apparemment, il y a des blogueurs qui veulent sortir une vidéo de moi d'il y a dix ans. J'ai fait une soirée avec des amis et j'ai fumé quelque chose qui n'est pas bien. On m'a filmé à mon insu donc je trouve ça honteux et pathétique", a-t-il tout d'abord confié. Greg Yega a ensuite regretté qu'on veuille lui "faire du mal" et s'est adressé à la personne qui a sorti la vidéo. "Il faut qu'elle regarde la vidéo et qu'elle constate que ça date d'il y a dix ans. Oui personne n'est parfait, oui ça a été une erreur de jeunesse et la vidéo sort aujourd'hui parce que je suis connu. Le plus triste c'est ça. C'était ma vie privée, ma vie d'avant", a conclu l'ancien compagnon de Mélanie Orlenko et Maeva Ghennam.

Greg Yega est ensuite retourné travailler car, comme il l'a précisé, il est actuellement en tournage. Il n'avait bien entendu pas le droit de dire quelle émission il mettait actuellement en boite. Mais on imagine qu'il s'agit du programme de W9 Le Reste du monde.