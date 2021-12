Les Marseillais : Une candidate face à une perte de poids soudaine, alarmantes confidences sur sa santé

Le retour en France ne s'est pas passé sous les meilleurs auspices pour Giuseppa Ciurleo. La candidate des Marseillais (W9) s'est confiée à ses abonnés sur Snapchat. Et les nouvelles n'étaient guère réjouissantes.

Ces dernières semaines, la candidate de télé-réalité âgée de 20 ans était au Mexique. Elle a rejoint son compagnon Paga, pour le tournage de la nouvelle saison des Marseillais. Et bonne nouvelle pour leurs fans, les tourtereaux filent toujours le parfait amour. Si elle avait peur que son cher et tendre la trompe quand il était seul sur place, Giuseppa a vite été rassurée.

C'est donc main dans la main qu'ils ont fait leur retour en France. Et on peut dire que leur voyage a été mouvementé. "Je suis à l'aéroport. On est bien arrivés en France. Je vais reprendre les stories comme d'habitude. J'ai plein de choses à vous raconter. Ils nous est arrivé des trucs de fou. Ca a été une vraie galère. On a eu un voyage de plus de 48 heures. Une catastrophe, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai trop hâte de retrouver ma mère", a-t-elle confié le 20 décembre.

Et le 21, Giuseppa a fait une révélation sur son état de santé. Inquiète, la jeune femme s'est rendue chez le médecin. "On se dirige vers le médecin. J'ai perdu 6 kilos donc je pense que j'ai un petit problème de santé. Je pense que je vais avoir besoin d'être suivie et contrôlée parce que j'ai eu une perte de poids subite. Et je ne me sens pas très bien. Il va vraiment falloir qu'on gère ça", a-t-elle déclaré avant de consulter. Une fois sortie, elle a expliqué qu'elle devait faire des examens, parmi lesquels un bilan sanguin et un scanner. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles à ses fans dès que possible.

En attendant, elle pourra compter sur Paga pour la soutenir. C'est lors du tournage de la dernière saison des Marseillais VS Le Reste du monde que tous deux se sont mis en couple. Depuis, ils ne se sont plus quittés.