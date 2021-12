Les Marseillais : Une candidate victime de troubles alimentaires, ses "écarts de poids impressionnants"

Les réseaux sociaux sont devenus un bon moyen pour les personnalités publiques de partager un peu leur vie privée. Mais il y a ceux qui préfèrent ne montrer que les aspects positifs et les autres qui acceptent de dévoiler leurs failles. C'est le cas de Victoria Mehault, révélée dans Les Marseillais aux Caraïbes (W9, en 2020) qui s'est confiée sur un sujet très personnel.

Victoria Mehault a vécu une période difficile, notamment à cause de sa rupture avec Bastien Grimal, qu'elle a rencontré lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde cette année. Et la belle blonde de 23 ans ne le cache pas, elle fait "n'importe quoi en terme de sport et d'alimentation" en ce moment. "J'ai vu des memories d'il y a un an, j'étais vraiment musclée, j'avais des abdos de ouf, mais vous savez, je ne regrette pas. J'ai un peu lâché prise parce que j'étais en train de péter un câble. L'année dernière quand j'avais ce corps-là, le matin je mangeais des oeufs, le midi je pesais ce que je mangeais, le soir pas de glucide, c'était hyper restrictif et ça me rendait folle", a-t-elle expliqué.

Victoria Mehault a ajouté qu'elle a "toujours eu des troubles du comportement alimentaire". Un coup elle mange trop et un autre pas du tout, d'où ses "écarts de poids hyper impressionnants". "Des fois, à un ou deux mois d'intervalle, je pouvais perdre jusqu'à 12 kilos", a-t-elle précisé. Mais hors de question pour la jeune femme de poursuivre sur cette lancée. Elle se fait donc aider par une thérapeute pour lutter contre ce mal qui la ronge.

Ce n'est pas la seule candidate des Marseillais qui a parlé de ses problèmes de poids récemment. Giuseppa Ciurleo a révélé le 21 décembre dernier qu'elle avait perdu pas moins de 6 kilos. "Donc je pense que j'ai un petit problème de santé. Je pense que je vais avoir besoin d'être suivie et contrôlée parce que j'ai eu une perte de poids subite. Et je ne me sens pas très bien. Il va vraiment falloir qu'on gère ça", avait-elle précisé avant de se rendre chez le médecin. Elle a ensuite expliqué qu'elle devait passer plusieurs examens et qu'elle était sous traitement.