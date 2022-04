Les Mystères de l'amour : Deux actrices ont failli mourir sur le tournage, Patrick Puydebat héroïque

Lorsque l'on évoque Les Vacances de l'amour ou Les Mystères de l'amour, on pense souvent au côté sentimental de ces feuilletons, moins aux scènes d'action et aux cascades. Pourtant, il y en a et certaines ont mal tourné comme on l'apprend grâce à nos confrères de Télé Loisirs.

A l'époque où existait encore la série Les Vacances de l'amour, le tournage n'avait pas lieu dans les studios mais parfois en extérieur sur l'île de Saint-Martin. Un lieu idyllique pour travailler mais qui a été synonyme de grosse frayeur pour deux actrices.

Laure Guibert, alias Bénédicte, a par exemple failli mourir noyée. C'était lors d'une scène de plongée sous-marine. "On était à 20 mètres de profondeur, et je n'ai pas réussi à reprendre en bouche mon détendeur", a raconté l'actrice à Télé Loisirs. On imagine le moment de panique qu'elle a dû vivre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, une autre comédienne a aussi échappé au pire en tournant une scène en milieu aquatique. Il s'agit cette fois de celle qui incarne Jeanne, Isabelle Bouysse.

Si elle a confié que travailler pour Les Vacances de l'amour pouvait être très physique et qu'il "n'y avait pas de sécurité", elle a donné un exemple d'une scène qui aurait pu vraiment mal finir : "Je devais nager jusqu'à un bateau où Philippe Vasseur, Patrick Puydebat et Tom Schacht étaient menottés. Le problème, c'est que l'hélico est resté au-dessus de moi [après avoir sauté dans l'eau toute habillé depuis l'appareil, ndlr]. Je m'enfonçais dans la mer et je ne pouvais pas remonter à la surface."

Comme un geste de survie, elle s'est donc mise sur le dos et c'est Patrick Puydebat qui l'a sauvée. "Les garçons ont compris qu'il y avait un problème. Patrick a sauté pour venir me chercher. Je suis tombée dans les pommes. Il m'a ramenée au bateau. Tout s'est bien fini mais c'était chaud bouillant !", a-t-elle expliqué.

A présent, pour le tournage des Mystères de l'amour, tourné en studio, les acteurs n'ont plus de risque de se retrouver dans ce genre de situation et c'est tant mieux !