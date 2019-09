Les Princes de l'amour : Un ancien candidat est devenu papa

C'est le 27 mars dernier que Benoît avait officialisé la grossesse de Noémie. "Les amis, voilà le pourquoi du comment de mon absence depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, avait-il écrit. Moi et ma chérie nous attendons un heureux événement, nous sommes les plus heureux du monde, mais je stresse énormément je vous le cache pas, mais nous sommes bien entourés. Donner la vie est vraiment quelque chose de merveilleux, nous attendons le mois d'octobre avec impatience (ou même sûrement avant). Voilà les amis, je ne vous oublie pas, depuis ces trois dernières années, mais pour moi j'ai un nouveau rôle à jouer maintenant, le rôle de futur papa avec la plus belle future maman." Par la suite, il a partagé de nombreuses photos sur lesquelles on pouvait voir le baby bump de la jeune femme et avait dévoilé le sexe de son bébé.

Pour rappel, Benoît avait fini son aventure Les Princes de l'amour avec sa prétendante Alison. Mais leur idylle avait été de courte durée. Benoît n'a heureusement pas tardé à retrouver le bonheur, et quel bonheur !

Toutes nos félicitations aux jeunes parents.