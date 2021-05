Les Princes de l'amour : Un candidat au coeur d'une bagarre et victime d'un vol, il raconte

Coup dur pour l'un des candidats de la dernière saison des Princes de l'amour (W9). Actuellement à Tulum, au Mexique, Marvin a connu une mésaventure. Et il n'a pas tardé à la raconter à ses abonnés sur Instagram, lundi 3 mai 2021.

C'est notamment pour le travail que le jeune homme de 26 ans s'est envolé pour le Mexique. Il comptait proposer de nouvelles photos ainsi que des vidéos, parmi lesquels des Vlogs. Et il passait un excellent séjour jusqu'à ce qu'une soirée ne vienne tout gâcher. "Je suis hyper fatigué. Depuis hier, la police m'aide à trouver mon téléphone parce qu'on me l'a volé quand j'ai eu une altercation avant-hier. Du coup on fait le tour des maisons. Ici quand on vous vole votre téléphone et que vous avez la localisation, vous pouvez aller chez les gens. C'est fou", a-t-il tout d'abord expliqué. Il a ensuite regretté qu'une grosse partie de son travail se trouve dans son cellulaire.

"Le plus important c'est que j'aille bien. Ici on ne connaît pas, ça peut aller très vite", a-t-il toutefois relativisé. Et, enfin, Marvin a dévoilé les détails de ladite soirée : "J'étais en soirée et mon pote s'est embrouillé avec un mec pour des meufs. Je suis toujours celui qui va essayer de calmer les choses. Mais les mecs ont commencé à m'attaquer. Ils m'ont insulté. J'ai dit à la sécurité de s'occuper d'eux car je n'avais pas envie de me battre. Mais les mecs ont continué, donc j'ai dû me battre. Ils ont commencé à se rapprocher de moi pour me frapper et je les ai direct calmés. Heureusement, ils ne pouvaient pas faire le poids. Ce qui est chiant, c'est que j'ai perdu mon téléphone."

Une fois (il l'espère) récupéré, Marvin compte rapidement faire son retour en France, toujours pour des raisons professionnelles. Toujours pas de compagne en vue en revanche. Lors de son aventure dans Les Princes de l'amour, le candidat est reparti avec la pétillante et volcanique Neverly. Leur idylle a duré un peu au de-là du tournage mais elle a malheureusement pris fin. Depuis, il ne semble pas avoir retrouvé l'amour.