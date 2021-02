Les Princes et princesses de l'amour : Un ex-footballeur au casting... et recalé par une starlette

La huitième saison des Princes et princesses de l'amour est en diffusion depuis fin novembre 2020 sur W9. Mujdat, l'ex-compagnon de Milla Jasmine, Bastien Grimal (Secret Story 10 en 2016), Alix, l'ex-compagne de Benjamin Samat des Marseillais, ou encore Julia Morgante sont venus chercher leur moitié. Parmi les prétendants de Julia, un certain Nicolas, basé à Miami, est loin d'être un inconnu.

Il débarque dans le monde de la télé-réalité mais connait bien celui du sport. En effet, Nicolas est un ancien footballeur. Comme il l'explique en story sur Instagram, le prétendant de la jolie Julia est titulaire d'un "bac en gestion/administration" ainsi que d'un "bachelor en communication". Mais avant ça, Nicolas Guidicelli a fait carrière dans le foot.

"J'ai été formé à l'ASSE à Saint-Etienne. Enfin, former est un grand mot parce que je n'y ai passé qu'un an, à mes 14 ans. Ensuite, je suis allé à Evian quand ils étaient en Ligue 1", explique-t-il, toujours en story sur le réseau social de partage d'images. Nicolas a passé deux ans à Evian Thonon Gaillard, club dont était actionnaire le célèbre footballeur Zinedine Zidane ou encore Michel Denisot, avant que le club ne coule. De là, le jeune sportif a filé à Monaco. Mais, trop souvent blessé, il a fini par mettre fin à sa carrière.

Depuis tout jeune, son rêve ce n'est pas d'évoluer dans le milieu du foot. "Moi, quand j'étais petit, je voulais être pompier", lance-t-il. Finalement, il n'est ni pompier ni footballeur... mais candidat de télé-réalité et influenceur. Sur Instagram, Nicolas Guidicelli est en effet suivi par près de 16 000 curieux avec qui il partage son quotidien et notamment ses voyages. Avant la crise sanitaire liée à la Covid-19, il a découvert Dubaï, Marrakech, Londres, Toronto, Marbella, la Corse, New York, Barcelone ou encore Milan...

Rappelons que, dans Les Princes et les princesses de l'amour, Nicolas n'a pas su séduire sa belle Julia Morgante. En effet, la princesse a estimé que son prétendant était trop discret. Peut-être trouvera-t-il sa moitié dans une prochaine émission de télé-réalité...