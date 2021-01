Les Princes de l'amour : Un prétendant, policier, visé par des enquêtes de sa hiérarchie

L'un des prétendants des Princes de l'amour, actuellement diffusée sur W9, est peut-être dans de beaux draps. Nos confrères du Parisien ont révélé que le jeune homme en question était visé par "des enquêtes administratives".

Depuis plusieurs jours, les téléspectateurs de W9 découvrent Zoubir. Le jeune homme de 25 ans s'est rendu à Ibiza dans le but de séduire la belle Sara. Face à son rival Julien, il a sorti son beau sourire et ses muscles. Si sa princesse était ravie de l'avoir à ses côtés, les employeurs du candidat venu de Sartrouville ont vu rouge en découvrant sa présence dans Les Princes.

Le public ne le savait pas mais Zoubir est agent de police au commissariat du XVIe arrondissement de Paris. Et pour participer au tournage, il a posé... un arrêt de travail. Ses supérieurs ignoraient donc tout de sa participation à la télé-réalité et l'a découvert en même temps que les téléspectateurs. Des enquêtes administratives ont donc été ouvertes comme le dévoile Le Parisien. La préfecture de police se demande si son employé n'aurait pas commis des "manquements au devoir exigé par sa fonction". Un signalement a en tout cas été fait "sur la plate-forme de l'Inspection générale de la police nationale" (IGPN).

L'omniprésence de Zoubir sur les réseaux sociaux agacerait également la préfecture de police. Sur TikTok, le beau brun fait le show devant plus de 120 000 abonnés et s'affiche parfois en tenue de service. Il a même fait une vidéo intitulée Les avantages quand t'es flic. "Il faut savoir choisir entre le mannequinat, la télé et la police" a confié un policier à nos confrères. Contacté par Le Parisien, son employeur n'a pas souhaité réagir. Le candidat n'a également pas répondu à leur sollicitation.