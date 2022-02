Les Princes de l'amour - Une ex-candidate maman pour la 1e fois ! Premières photos et joli prénom

Leslie Dasc avait levé le voile sur sa grossesse au mois d'août 2021, alors qu'elle ne pouvait plus vraiment camoufler son baby-bump. Puis au mois d'octobre, à l'issue d'une superbe baby-shower, elle apprenait le sexe de bébé.

À 29 ans, Leslie Dasc a donc enfin trouvé le bonheur qu'elle cherchait tant. Et ce n'est pas grâce à sa participation aux Princes et Princesses de l'amour. En effet, après avoir craqué devant les caméras pour le candidat Zaven et s'en être séparé, la jeune femme avait mis un terme à sa carrière à la télé, préférant se consacrer à ses activités d'influenceuse. C'est dans l'intimité qu'elle a par la suite rencontré l'amour, le vrai, en la personne de Damien. Ces deux-là se sont même mariés en 2020, au bout de deux ans d'amour. C'est désormais à trois qu'ils vont continuer de vivre leur rêve éveillé.

Rappelons que Leslie Dasc n'est pas la seule de sa famille à être connue. Sa petite soeur Elsa est elle aussi une habituée des tournages, ayant participé à plusieurs émissions de télé-réalité, y compris Les Princes et les Princesses de l'amour. Comme son aînée, c'est en dehors de ce milieu qu'elle a trouvé sa moitié, à savoir Arthur. Eux aussi se sont dit "oui", c'était en 2019.