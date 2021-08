Les Princes de l'amour : Une ex-candidate phare enceinte, belle annonce en photo

Après Jessica Thivenin ou encore Stéphanie Durant, une nouvelle candidate de télé-réalité vient d'annoncer sur Instagram qu'elle attendait un heureux événement.

L'ancienne candidate des Princes de l'amour (W9, en 2017) ne pouvait cacher le secret plus longtemps. Le 5 août 2021, Leslie Dasc a révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec un certain Damien. Pour ce faire, elle a posté une photo sur laquelle elle apparaît de dos, son échographie bien visible dans les mains et à l'abri du regard de son compagnon, qui se trouve face à elle. "Parce que c'est toi, bientôt j'aurai un enfant, et non pas parce que c'est le moment, parce que c'est toi", a-t-elle écrit en légende de la publication.