Les Princes de l'amour : Une ex-candidate s'est mariée ! Fourrure et pantalon... son audacieuse tenue dévoilée

À 29 ans, Leslie Dasc a enfin, et ce depuis un moment, trouvé le bonheur qu'elle recherchait tant. Et ce n'est pas grâce à sa participation aux Princes et Princesses de l'amour. En effet, après avoir craqué devant les caméras pour le candidat Zaven et s'en être séparée, la jeune femme avait mis un terme à sa carrière à la télé, préférant se consacrer à ses activités d'influenceuse. Puis, c'est dans l'intimité qu'elle a rencontré l'amour, le vrai, en la personne de Damien Elvis.

Fous amoureux l'un de l'autre depuis quelques années, les tourtereaux viennent de passer un cap important : celui du mariage. En effet, ce jeudi 22 décembre 2022, ils se sont unis à la mairie pour leur plus grand bonheur et entourés de tous leurs proches. Et aussitôt devenue Madame Elvis que la grande soeur d'Elsa Dasc a tenu à en faire profiter sa communauté Instagram. En story, elle a donc partagé de premières images de cette union civile, et plus particulièrement de sa sortie de l'hôtel de ville avec son époux.

Ce fut alors l'occasion de découvrir les tenues des jeunes mariés. Damien est resté plutôt classique avec un costume noir et une chemise blanche. Toutefois, il a dérogé à la règle en faisant l'impasse sur la cravate ou le noeud papillon pour un effet plus cool. De son côté, Leslie Dasc n'a pas non plus fait dans la tradition en optant pour un ensemble blanc avec pantalon et body en dentelle qui laissait ses épaules dénudées. Au moment de sortir, elle avait recouvert son haut d'un magnifique châle en fourrure (ou fausse fourrure), blanc là encore. Pour la coiffure, la jolie blonde a craqué pour un chignon bas. Elle était tout bonnement sublime (voir notre diaporama).