Les Princes de l'amour : Une ex-prétendante phare fiancée !

Evy (Eve-Angéline de son vrai nom) a tenté de trouver l'amour en 2016 dans Les Princes de l'amour, sur W9. La jeune femme de 26 ans était venue séduire Adrien Laurent. Mais c'est en dehors des plateaux de tournage qu'elle a finalement trouvé l'homme de sa vie.

En octobre 2020, Evy avait officialisé sa relation avec un certain Alex, après avoir partagé un petit brunch à ses côtés. L'ancienne candidate de télé-réalité n'avait pas hésité à le mentionner sur la photo. A en croire son compte Instagram, le beau brun est modèle photo et aime faire du sport. Un mois plus tard, elle lui avait fait une belle déclaration d'amour : "Vous savez comme ça a été dur pour moi sentimentalement parlant (...). J'ai décidé maintenant de poster les photos comme ça de ma vie réelle finalement car c'est ça la vraie vie. Et je souhaite à toutes les femmes de trouver un homme qui vous aime telles que vous êtes, sans artifice, avait-elle écrit en légende d'une photo de son compagnon et elle. Alors voici mon homme. Mon amour, Mr P. Merci de me rendre heureuse, de prendre soin de moi, de me couvrir de câlins et de bisous, de croire en moi, d'avoir confiance en moi, et de m'accepter telle que je suis. Je pense que c'est ça l'amour finalement. Je t'aime."